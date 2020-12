Everton gegen Manchester City wegen Corona-Fällen verschoben

Das für Montagabend angesetzte Premier-League-Spiel von Manchester City beim FC Everton ist wenige Stunden vor dem Anpfiff abgesagt worden. Eine Corona-Testreihe bei den Citizens hatte zuvor laut Vereinsmitteilung erneut “einige positive Ergebnisse” gebracht.

Alle betroffenen Spieler und Betreuer haben sich laut Auskunft des Teams von Ilkay Gündogan umgehend in Isolation begeben. Der deutsche Nationalspieler war bereits im September an COVID-19 erkrankt und hatte danach von starken Symptomen berichtet. Das City-Trainingsgelände wird vorerst geschlossen.

Am ersten Weihnachtsfeiertag hatte ManCity bereits positive Tests beim brasilianischen Stürmer Gabriel Jesus und Verteidiger Kyle Walker öffentlich gemacht. Zudem waren zwei Mitglieder des Betreuer-Teams erkrankt.

NEWS | This evening’s game at Everton has been postponed.

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re https://t.co/ZLnMhyIloa

— Manchester City (@ManCity) December 28, 2020