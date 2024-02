„Every little thing is gonna be alright“ – Witzige Fan-Reaktion auf Schiri-Problem

Schiedsrichter Michael Oliver hatte in der Halbzeit des Premier-League-Spiels zwischen Crystal Palace und dem FC Chelsea mit technischen Problemen zu kämpfen.

Da der Unparteiische seine Ausrüstung offenbar komplett austauschen musste, konnte er die zweite Spielhälfte erst mit einigen Minuten Verspätung anpfeifen. Die Fans nahmen die Verzögerung mit Humor und stimmten Bob Marleys berühmten Song „Three Little Birds“ („Every little thing is gonna be alright“) an.