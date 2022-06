Ex-Admiraner Starkl unterschreibt bei Amstetten

via

Dominik Starkl verstärkt den SKU Amstetten in der ADMIRAL 2. Liga. Der 28-jährige Flügelspieler unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2024. Starkl gab Ende Mai den Abschied nach sieben Jahren vom FC Flyeralarm Admira bekannt.

Seit seinem zunächst leihweisen Wechsel zur Admira 2015 bestritt Starkl 165 Spiele für die Admira und erzielte dabei 20 Tore.

„Mit Dominik Starkl stößt ein sehr erfahrener Spieler zur Mannschaft. Ich kenne ihn schon sehr lange von seiner Zeit bei Rapid und bei der Admira. Ich habe seinen Weg stets verfolgt. Er passt vom Spielertyp richtig gut zu uns, verfügt über ein gutes Tempo und kann den Ball in der letzten Linie sehr gut halten. Ich denke, dass er sich mit Stefan Feiertag sehr gut ergänzen wird. Mit seiner langjährigen Routine kann er uns sowohl auf als auch abseits des Spielfeldes weiterhelfen. Ich freue mich, dass wir ihn für uns gewinnen konnten.“, so Amstetten-Trainer Jochen Fallmann in einer Aussendung des Vereins.

