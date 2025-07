Ex-Arsenal-Profi wegen Vergewaltigung angeklagt

Der ghanaische Fußball-Nationalspieler Thomas Partey ist in Großbritannien wegen angeblicher fünffacher Vergewaltigung und eines Falls der sexuellen Nötigung angeklagt worden. Das berichtete die britische Polizei am Freitag. Drei Frauen hatten gegen den ehemaligen Spieler des Topklubs FC Arsenal Anzeige erstattet.

Parteys Anwälte erklärten, dass ihr Mandant „alle Anschuldigungen gegen ihn bestreitet“. Er habe während der Ermittlungen mit der Polizei „voll und ganz kooperiert“, sagte Anwältin Jenny Wiltshire: „Er begrüßt nun die Gelegenheit, seinen Namen endlich reinzuwaschen.“

Die Partey vorgeworfenen Vergehen sollen sich zwischen 2021 und 2022 ereignet haben. Seit Februar 2022 habe die Polizei deshalb ermittelt, heißt es in einer Erklärung der London Metropolitan Police. Das Verfahren soll am 5. August in der britischen Hauptstadt beginnen.

Partey war 2020 für 50 Millionen Euro vom spanischen Topklub Atlético Madrid nach London gewechselt. Die Gunners, Team des deutschen Nationalspielers Kai Havertz, verlängerten den Ende Juni ausgelaufenen Vertrag mit dem 32-Jährigen nicht. Partey ist seitdem vereinslos.

