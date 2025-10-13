Ex-Arsenal-Talent übernimmt Luton-Trainerjob

Jack Wilshere ist der neue Chefcoach von Championship-Absteiger Luton Town. Der englische Ex-Nationalspieler wurde am Montag beim Drittligisten offiziell vorgestellt.

Mit 33 Jahren ist Wilshere der drittjüngste Trainer in Englands Profiligen hinter Brightons Fabian Hürzeler und und Southamptons Will Still (beide 32).

Wilshere war als Neunjähriger zu Arsenal gekommen, galt in Nordlondon als Riesentalent, wurde in seiner Karriere aber öfter durch schwere Verletzungen zurückgeworfen. Für die „Gunners“ absolvierte Wilshere 197 Partien. Sonst war er noch für Bournemouth und West Ham in der Premier League im Einsatz. 2022 beendete der 34-fache Nationalspieler im Alter von nur 30 Jahre seine Profikarriere.

Foto: IMAGO