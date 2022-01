via

via Sky Sport Austria

Der Deutsche Thorsten Fink heuert in Lettland beim Hauptstadtklub Riga FC an. Das hat der Verein am Dienstag auf Twitter bekannt gegeben.

https://twitter.com/RigaFC_Official/status/1478311164899733506

„Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der 54-jährige Thorsten Fink als Cheftrainer des Riga Football Club verpflichtet wurde! Willkommen in Riga, Trainer!“, ist in dem Tweet zu lesen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Beitragsbild: Imago