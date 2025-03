Der ehemalige Austria-Trainer Thorsten Fink hat seinen Vertrag bei KRC Genk verlängert. Unter dem Motto „Here to Stay“ gab der belgische Erstligist am Donnerstag die Verlängerung mit dem 57-Jährigen bekannt.

Auch Finks Assistenten Sebastian Hahn und Goran Kontic verlängern ihren Vertrag bei Genk. Über die genauen Vertragsdetails, wie zum Beispiel die Vertragsdauer, machte der Verein keine Angaben.

Fink steht seit Beginn der laufenden Saison bei dem Klub von ÖFB-Legionär Nikolas Sattlberger an der Seitenlinie und führte den Klub im Grunddurchgang der Jupiler Pro League auf den ersten Platz. In den kommenden Wochen spielen Fink und der Verein in den Meisterschaftsplayoffs um den Meistertitel. Der Klub wartet seit der Saison 2018/19 auf den neuerlichen Gewinn der belgischen Meisterschaft.

Fink: „Nur an wenigen Orten hatte ich die Möglichkeiten, die ich hier bekomme“

„Als Spieler und später als Trainer habe ich bei vielen Vereinen gearbeitet. Nur an wenigen Orten hatte ich die Möglichkeiten, die ich hier bekomme. Die Spitzensportkultur beim KRC Genk in Verbindung mit dem familiären Charakter innerhalb des Klubs sind für mich großartig, um hier zu arbeiten. Der Klub ist schon heute ein Spitzenklub, aber er brennt weiter vor Ehrgeiz. Wir arbeiten hinter den Kulissen hart daran, auch in Zukunft weiter zu wachsen. Daran möchte ich mit Begeisterung mitarbeiten“, sagt Fink in einer Vereinsaussendung zu seiner Verlängerung.

Der Deutsche war zwischen 2015 und 2018 Trainer der Wiener Austria in der ADMIRAL Bundesliga. Unter Fink wurden die Veilchen in der Saison 2016/17 Vizemeister.

Bild: GEPA