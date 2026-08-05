Ex-Austrianer Früchtl verstärkt Salzburger Torhüterteam

Der FC Red Bull Salzburg hat Christian Früchtl verpflichtet. Der 26-jährige deutsche Torhüter kommt vom italienischen Erstligisten US Lecce und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Früchtl stammt aus dem Nachwuchs des FC Bayern München und war dort von der U17 bis zur Kampfmannschaft im Einsatz. Weitere Stationen seiner Karriere waren der 1. FC Nürnberg, Austria Wien sowie zuletzt US Lecce.

Marcus Mann, Geschäftsführer Sport: „Mit Christian Früchtl konnten wir einen Goalie mit toller Ausbildung und viel Erfahrung verpflichten, der unser junges Torhüterteam sehr gut unterstützen und ergänzen wird. Auch wenn er zuletzt nicht so oft zum Einsatz gekommen ist, wissen wir, dass er jederzeit einsatzbereit und eine absolute Verstärkung für den FC Red Bull Salzburg sein wird.“

Christian Früchtl: „Ich bin sehr glücklich, dass die guten Gespräche zu einem positiven Abschluss geführt haben und ich nunmehr beim FC Red Bull Salzburg bin. Als Spieler von Austria Wien war ich ja vor rund zwei Jahren öfter hier und habe nicht die besten Erinnerungen, weil wir damals eigentlich immer verloren haben. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt hier unterschrieben habe und auf der anderen Seite stehe. Meine Aufgaben sind eigentlich sehr klar: Ich werde alles reinhauen, mein absolut Bestes geben und meine neuen Kollegen pushen, damit wir gemeinsam die bestmöglichen Leistungen erbringen.“