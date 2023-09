Ex-Bayern-Profi van Bommel unterläuft erneut Peinlich-Panne

Ex-Bayern-Profi Mark van Bommel hat sich erneut eine kuriose Panne erlaubt. Als Trainer von Royal Antwerpen vergaß er, Stammspieler Sam Vines für den Champions-League-Kader zu nominieren. Das hat nun schwerwiegende Folgen.

Denn Linksverteidiger Vines, der in den beiden Qualifikationsspielen gegen AEK Athen noch mitgewirkt hatte, darf nun nicht an der bevorstehenden Champions-League-Saison teilnehmen.

„Wir haben es nicht richtig gemacht. Vines gehört auf die Liste. Wir haben einen Fehler gemacht und er kann nicht korrigiert werden“, erklärte van Bommel, der von 2006 bis 2011 in München aktiv war.

Wie sich Vines nun dabei fühlt, nicht an der Königsklasse teilnehmen zu können, dürfte klar sein. „Natürlich ist er enttäuscht. Aber er konzentriert sich jetzt auf seine Reha, das ist das Wichtigste“, sagte van Bommel. Der 24-Jährige hatte sich vor der Länderspielpause verletzt, soll aber bald wieder zurückkehren.

Van Bommel feiert dramatische Meisterschaft

Van Bommel ist seit Sommer 2022 Trainer bei Antwerpen. In der vergangenen Saison feierte der 46-Jährige in einem dramatischen Finish die belgische Meisterschaft.

Antwerpen spielt in diesem Jahr erstmals in der Königsklasse. Die Belgier sind in einer Gruppe mit Schachtar Donezk, dem FC Porto und Barcelona.

Im August 2021 war van Bommel als Trainer des VfL Wolfsburg in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Preußen Münster schon einmal ein peinlicher Fauxpas unterlaufen.

Damals wechselte van Bommel sechs Spieler ein – und damit einen zu viel. Am Grünen Tisch schieden die Wolfsburger anschließend aus.

(sport.sky.de)/Bild: Imago