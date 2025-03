Ex-Bayern-Star Ribery hätte beinahe sein Bein verloren

Schock-Enthüllung von Franck Ribery: Dem Ex-Bayern-Star wurde 2022 nach eigener Aussage nach einer Infektion fast das Bein amputiert.

Dies ist auch der Grund, warum er damals mitten in der Saison beim italienischen Klub US Salernitana seine erfolgreiche Karriere beenden musste.

Insgesamt 425 Spiele absolvierte der Franzose zwischen 2007 und 2019 für den FC Bayern München, wobei er 306 Scorerpunkte beisteuerte. Im Jahr 2022 beendete Ribery beim italienischen Klub US Salernitana mitten in der Saison seine erfolgreiche Karriere, tat diesen Schritt allerdings nicht ganz freiwillig. Im Interview mit l‚Equipe gab der 41-Jährige nun Einblicke in diese Zeit und enthüllte, dass beinahe sein Bein amputiert worden wäre.

„Mein Knie schmerzte immer mehr. Ich trainierte nicht mehr zwischen den Spielen, sondern erholte mich, um mich zu schonen. Ich machte zwei Tage Pause, dann drei oder vier. Ich verlor meinen Rhythmus, um mich zu schonen. Dann zeigten die Untersuchungen, dass ich keinen Knorpel mehr hatte. Ich wurde in Österreich operiert. Die Operation verlief gut, und mir wurde eine Platte eingesetzt“, so Ribery.

Schwere Infektion nach der OP

Fünf Monate nach der OP fing sich der Ex-Bayern-Star dann eine Infektion ein, weswegen er fast sein Bein verloren hätte: „Fast fünf Monate später hatte ich eine schwere Infektion. Zwei Monate lang nahm ich Tabletten. Der Belag wurde entfernt. Die Infektion hatte mich zerfressen. Sie war so schlimm, dass mein ganzes Bein Löcher hatte. Ich hatte mir Staphylococcus aureus eingefangen. Ich war zwölf Tage lang in Österreich im Krankenhaus. Ich hatte große Angst. Sie hätten mir fast das Bein amputiert.“

Letztlich hatte Ribery jedoch Glück und die Infektion verheilte. Erst kürzlich spielte die FCB-Legende beim Franz-Beckenbauer-Cup groß auf und begeisterte das Publikum mit spektakulären Toren und Tricks.

(sky.de) Foto: Imago