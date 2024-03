Ex-Bayern-Star schießt gegen Guardiola

Joao Cancelo lässt kein gutes Haar an seinem Ex-Coach Pep Guardiola und Manchester City. Der Portugiese steht zwar noch beim Triple-Sieger unter Vertrag, doch eine Rückkehr des ausgeliehenen Rechtsverteidigers scheint in der aktuellen Konstellation eher unwahrscheinlich.

Joao Cancelo zählte bei Manchester City zu den besten Außenverteidigern der Welt. Doch auf einmal war der Portugiese nicht mehr die erste Wahl von Star-Trainer Pep Guardiola und ergriff die Flucht. Im Januar 2023 zog es den heute 29-Jährigen für ein halbes Jahr zum FC Bayern. Seit September 2023 ist Cancelo an den FC Barcelona ausgeliehen.

Laut einem Bericht von The Athletic sei der Abgang des Rechtsverteidigers aus Manchester nicht die Folge eines großen Streits gewesen, sondern von mehreren kleineren Vorfällen sowie einem allgemeinen Verhaltensmuster, das City als verstörend empfand.

Cancelo sagte nun gegenüber der portugiesischen Sportzeitung A Bola: „Es wurden Lügen erzählt! Ich war nie ein schlechter Kamerad für sie, und Sie können sowohl Ake als auch Rico fragen.“ Nathan Ake und Rico Lewis wurden von Guardiola auf Cancelos Position vorgezogen – vor der Flucht nach München.

Kritik an Guardiola und Manchester City

„Ich habe keinen Über- oder Unterlegenheitskomplex ihnen gegenüber, aber das ist seine (Guardiolas; Anm. d. Red.) Meinung. Ich bin geblieben, weil es nicht wahr ist. Ich denke, dass Man City mir gegenüber etwas undankbar war, als sie das sagten, weil ich in den Jahren, in denen ich dort war, ein sehr wichtiger Spieler war“, echauffierte sich der agile Abwehrmann.

The Athletic berichtete, dass Cancelos Reaktion darauf, im Januar 2023 im FA Cup gegen den FC Arsenal zum dritten Mal hintereinander auf der Bank Platz genommen haben zu müssen, ein Wendepunkt in der Beziehung zu Guardiola darstellte.

Cancelo bereut Wechsel zum FC Bayern nicht

Es folgte der Leihwechsel zu den Bayern, wo Cancelo mit dem FCB den Bundesliga-Titel in Deutschland holte. Im September 2023 ging es schließlich nach Barcelona. Sein aktueller Vertrag bei City läuft noch bis zum Sommer 2027.

Cancelo: „Ich ziehe es vor zu wissen, dass ich die Wahrheit sage, ich fühle mich erfüllt von dem, was ich getan habe. Ich bin ein transparenter Mensch, ich habe nie gelogen. Das Leben geht weiter, und ich wünsche ihnen alles Gute, denn als ich dort war, habe ich meinen Fußball und die Mannschaft genossen.“

Und der Nationalspieler fuhr fort: „Ich bereue es nicht, auch wenn City die Champions League (2022/23) gewonnen hat. Ich habe das Gefühl, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, weil ich zu einem Verein gegangen bin, der mich wirklich wollte, noch bevor ich meinen Vertrag verlängert hatte. Es war ein Verein, der mir in den sechs Monaten, die ich dort war, viel gegeben hat.“

Nun ist Cancelo in Barcelona gelandet. Und Präsident Joan Laporta hofft, dass der Portugiese genauso wie sein ebenfalls ausgeliehene Landsmann Joao Felix (von Atletico Madrid) auch in der nächsten Saison für Barca auflaufen wird. Eine Rückkehr nach Manchester scheint in der aktuellen Konstellation ohnehin eher unwahrscheinlich.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago