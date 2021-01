Ex-Bundesliga-Profi Kovacec wechselt in die Landesliga

Der ehemalige Bundesliga-Profi Ivan Kovacec wechselt mit sofortiger Wirkung zum ASV Siegendorf in die burgenländische Landesliga. Das vermeldete der Burgenlandligist auf seiner Webseite. Kovacec stand zuletzt in Kroatien bei NK Zagorec unter Vertrag.



Der ASV Siegendorf macht einmal mehr mit einer namhaften Verpflichtung auf sich aufmerksam. Der ambitionierte burgenländische Landesligist schnappt sich den 32-jährigen Offensivspieler Ivan Kovacec, um den Traum vom Aufstieg in die Regionalliga Ost einen Schritt näher zu kommen.

Ivan Kovacec wechselte 2012 zum SV Pasching mit dem er den österreichischen Cupsieg feiern konnte. In Pasching wurde Red Bull Salzburg auf ihn aufmerksam und holte ihn nach Liefering. 2014 entschied er sich für den LASK, von wo ihn sein weiterer Weg zum SCR Altach führte.

2015 wagte er den Sprung nach Südkorea und spielte dort in der höchsten Spielklasse bei Ulsam Hyundai, mit dem er den nationalen Pokal gewann und schließlich zum FC Seoul wechselte. Nach einem Kurzgastspiel in Griechenland landete er 2019 bei der SV Ried, mit der er den Meistertitel in der zweithöchsten Spielklasse gewann. Im Sommer 2020 endete sein Engagement in Ried und Kovacec schloß sich NK Zagorec an.

Nun erfolgte der Schritt in die 4. Liga. Beim ASV Siegendorf trifft der Offensivspieler auf Ex-Bundesliga-Kicker. Andreas Dober und Philipp Prosenik stehen ebenfalls in Siegendorf unter Vertrag.

Bild: GEPA