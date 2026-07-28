Ex-Bundesliga-Profis treffen: Zagreb nach 0:2-Rückstand weiter

Früher Europacup-Krimi in der Champions-League-Qualifikation: Dinamo Zagreb kämpft sich gegen den FC Thun trotz eines 0:2-Rückstandes weiter. Kroatiens Champion schaffte dies auch dank zwei Treffern von Ex-Bundesliga-Profis.

Nach dem 1:1-Hinspielremis in der Schweiz schien Thun dank zwei Treffern nach 22 Minuten fast schon fix in der nächsten Runde zu stehen. Erst ein Platzverweis nach VAR-Check für den vorherigen Torschützen und Kapitän Marco Bürki in der 67. Minute brachte Kroatiens Meister zurück in die Partie.

Kurz darauf schlugen zwei ehemalige Bundesliga-Spieler für die Gastgeber zu: Zunächst erzielte Ex-Rapid-Angreifer Dion Beljo den Anschlusstreffer (74.). Vier Minuten später stellte LASK-Abgang Lukas Kacavenda auf 2:2. Auch der eingewechselte Ex-Austria-Leihspieler Matteo Perez Vinlöf durfte auf dem Platz über das geglückte Comeback jubeln.

Zagreb & Thun setzten auf Ex-Bundesliga-Profis

In der Verlängerung machte Dinamo die Wende dank Moris Valincic (112.) perfekt. Für den Schweizer Überraschungsmeister Thun platzt damit der Traum von einer CL-Rückkehr. Dieser ist auch für zwei andere Ex-Bundesliga-Legionäre beendet: Ex-SCR-Offensivspieler Furkan Dursun wurde zur Pause ausgetauscht. Der einstige Blau-Weiß-Profi Nico Maier zur 58. Minute eingewechselt.

Dinamo trifft in der nächsten Runde auf Kauno Zalgiris oder Klaksvik. Thun spielt in der EL-Quali gegen den Verlierer des Duells zwischen Hapoel Beer Sheva und Vikingur Reykjavik.