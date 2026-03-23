Ex-BVB-Trainer Terzic vor Unterschrift in Spanien
Edin Terzic ist nach Sky Sport Infos der Topfavorit auf den Trainerposten bei Athletic Bilbao.
Auch spanische Medien berichteten zuletzt, dass der Ex-Dortmunder ein Kandidat ist. Ernesto Valverde wird den Verein im Sommer verlassen und hat das kürzlich kommuniziert. Die Gespräche mit Terzic sollen weit fortgeschritten sein.
Kandidat des aktuellen Präsidenten
Der Ex-Dortmunder ist allerdings der Trainer-Kandidat des aktuelle Präsidenten Jon Uriarte, in Bilbao ist demnächst Wahlkampf. Der Ausgang ist offen. Ein früherer Co-Trainer-Kollege deutete kürzlich erst an, dass eine dritte Saison ohne Terzic an der Seitenlinie schwer vorstellbar ist.
(Patrick Berger & Dennis Bayer – skysport.de)
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