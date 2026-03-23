Ex-BVB-Trainer Terzic vor Unterschrift in Spanien

Edin Terzic ist nach Sky Sport Infos der Topfavorit auf den ⁠Trainerposten bei Athletic Bilbao.

Auch spanische Medien berichteten zuletzt, dass der Ex-Dortmunder ein Kandidat ist. ⁠Ernesto Valverde wird den Verein im Sommer verlassen und hat das kürzlich kommuniziert. Die ⁠Gespräche mit Terzic sollen weit fortgeschritten sein.

Kandidat des aktuellen Präsidenten

Der Ex-Dortmunder ist allerdings der Trainer-Kandidat des aktuelle Präsidenten Jon Uriarte, in Bilbao ist demnächst Wahlkampf. Der ⁠Ausgang ist offen. Ein früherer Co-Trainer-Kollege deutete kürzlich erst an, dass eine dritte Saison ohne Terzic an der Seitenlinie schwer vorstellbar ist.

(Patrick Berger & Dennis Bayer – skysport.de)

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