Ex-England-Teamchef Sven-Göran Eriksson bot sich SV Ried an

via Sky Sport Austria

Am Mittwoch wurde Trainer und Sportchef Gerald Baumgartner von der SV Ried beurlaubt. Interimistisch wird am kommenden Wochenende Co-Trainer Gerhard Schweitzer den Aufsteiger gegen WSG Tirol an der Seitenlinie betreuen. Wer danach die Nachfolge von Baumgartner antreten wird, bleibt abzuwarten.

Laut der “Kronen Zeitung” hat sich den Innviertlern eine kuriose Bewerbung aufgetan: Sven-Göran Eriksson, der ehemalige Teamchef von England, soll sich über einen Manager bei den Riedern ins Gespräch gebracht haben.

Der 72-jährige Schwede kann in seiner Vita namhafte Stationen vorweisen. Er coachte u.a. die englische Nationalmannschaft, Manchester City, Benfica, AS Rom und die Fiorentina. Zuletzt war Eriksson als Teamchef der Philippinen tätig.

