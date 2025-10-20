Ex-Flick-Assistent wird neuer Rangers-Trainer

Die Glasgow Rangers haben am Montag den Deutschen Danny Röhl als Trainer-Nachfolger des vor zwei Wochen entlassenen Russell Martin verpflichtet.

Der 36-jährige Röhl war bis Juli Coach beim englischen Fußball-Zweitligisten Sheffield Wednesday. Zuvor hatte er als Co-Trainer des damaligen DFB-Teamchefs Hansi Flick gearbeitet.

HIGHLIGHTS | SK Sturm Graz – Glasgow Rangers | 2. Spieltag

Martin war am 5. Oktober nach einem missglückten Saisonstart der Rangers in der schottischen Liga und in der Europa League, in der man Genk und Sturm Graz unterlag, nach nur fünf Monaten im Amt gefeuert worden. Das nächste EL-Duell der Rangers bei Brann Bergen ist am Donnerstag ab 18:45 Uhr im LIVESTREAM auf skysportaustria.at zu sehen!

Röhl: Rangers-Job „ein Privileg“

„Es ist ein Privileg, bei einem so unglaublichen und auf der ganzen Welt anerkannten Klub als Trainer zu arbeiten“, sagte der Deutsche bei seiner Vorstellung.

Röhl war seit Ende der vergangenen Saison vereinslos. Zuvor hatte der Sachse, der den Rangers Medienberichten zufolge kurz nach Martins Entlassung zu Monatsbeginn ursprünglich schon abgesagt hatte, beim englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday erstmals als verantwortlicher Coach im Profi-Fußball gearbeitet. Seine vorherigen Erfahrungen sammelte Röhl als Co-Trainer bei den Bundesliga-Topklubs RB Leipzig und Bayern München sowie von August 2021 bis September 2023 unter dem damaligen DFB-Bundestrainer Hansi Flick bei der deutschen Nationalmannschaft.

Im schottischen Oberhaus ist Röhl erst der dritte deutsche Trainer. Daniel Stendel saß bis zum Sommer 2020 für einige Monate bei Heart of Midlothian auf der Bank. In der vergangenen Spielzeit arbeitete Ex-Austria-Coach Michael Wimmer beim FC Motherwell.

Die Rangers erhoffen sich von Röhl nach einem Fehlstart auf Rang sechs mit nur neun Punkten aus den bisherigen acht Spielen neue Impulse. „Danny hat in einigen der anspruchsvollsten Umfeldern gearbeitet, wo Siege die einzige Erwartung sind“, erklärte Glasgows Sportdirektor Kevin Thelwell: „Das hat ihn gut auf die Rangers vorbereitet.“

Im ewigen Duell mit dem Erzrivalen Celtic Glasgow kämpfen die Rangers seit Jahren um Konkurrenzfähigkeit. In den zurückliegenden 14 Spielzeiten konnten die Rangers den Titel nur einmal gewinnen. Sie müssen nach Celtics 55. Meisterschaft für den kommenden Sommer ihre Ablösung als Rekordmeister fürchten.

