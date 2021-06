Ex-Fußballer Evra wünscht Schottland mit Kilt-Video Glück

Der frühere Manchester-United-Star Patrice Evra hat Schottlands Nationalteam mit einem kuriosen Video viel Erfolg für die Fußball-EM gewünscht. Der französische Ex-Teamspieler präsentierte sich auf Instagram im Wohnzimmer mit Dudelsack und Kilt. Am Ende des Videos, in dem der 40-Jährige zu “The Flower of Scotland” vom Band tanzt, dreht sich Evra um – und hebt den Kilt. Darunter ist ein Kunststoff-Hintern mit der Aufschrift “I love this game” zu sehen.

“Danke an alle meine schottischen Leute”, kommentierte Evra den Beitrag. Der Franzose ist bekannt für schrille Beiträge in den Sozialen Medien. Als Profi feierte er mit Manchester United und Juventus Turin große Erfolge. Einem Champions-League-Titel stehen aber auch vier Finalniederlagen gegenüber. Evra war damit der erste Profi, der vier Endspiele in der Königsklasse verlor. Schottland startet am Montag gegen Tschechien ins Turnier. Es ist die erste EM-Teilnahme für die traditionsbewusste Fußball-Nation seit 1996.

(APA)/Bild: Instagram Patrice Evra