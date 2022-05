Ex-LASK-Coach Wieland zieht es nach Belgien

via

Der ehemalige Trainer des LASK, Andreas Wieland, wird in Belgien den Trainerjob bei Erstliga-Absteiger Beerschot übernehmen. Das berichten belgische Medien, sowie der „Kurier“. Der 38-Jährige folgt damit seinem LASK-Vorgänger Dominik Thalhammer in die Jupiler Pro League, welcher bei Cercle Brügge an der Seitenlinie steht.

Für Wieland war Anfang Mai bei den Linzern nach einer 0:4-Niederlage bei WSG Tirol das Ende gekommen. Jetzt soll er Beerschot VA wieder in die höchste belgische Spielklasse führen.

