Ex-Mattersburg-Profi Höller wechselt in die Landesliga

Alois Höller hat einen neuen Verein gefunden. Der Ex-Mattersburger läuft künftig für den burgenländischen Landesligisten ASV Siegendorf auf. Der 31-Jährige unterschreibt bei den Burgenländern einen Vertrag über eineinhalb Jahre.

Der Allrounder hat in seiner Karriere 329 Spiele für den ehemaligen SV Mattersburg bestritten, darunter 239 in der tipico Bundesliga. Beim ASV Siegendorf trifft Höller auf prominente Teamkollegen. Andreas Dober, Christopher Drazan und Philipp Prosenik stehen ebenfalls in Siegendorf unter Vertrag.

“Höller war ein Wunschspieler unseres Trainers Josef Kühbauer und ist offensiv, wie auch defensiv auf mehreren Positionen einsetzbar”, schreibt der ASV Siegendorf auf der Vereinshomepage.

