Ex-Mattersburg-Torjäger Thomas Wagner verstorben

via

via Sky Sport Austria

Der burgenländische Fußball trauert. Am Mittwoch ist der ehemalige SV Mattersburg-Stürmer Thomas Wagner im Alter von nur 46 Jahren im Krankenhaus Fürstenfeld verstorben.

Der ehemalige Bundesliga-Kicker war bis zuletzt als Obmann bei seinem Heimatverein SV Rohrbrunn tätig und kam im Herbst in der 2. Klasse Süd C (7. Leistungsstufe) sogar noch zu Einsätzen als Spieler.

Seine Profikarriere startete der gebürtige Südburgenländer im Jahr 2000 als er vom SV Neuberg zum mittlerweile aufgelösten SV Mattersburg wechselte. Mit dem SVM gelang dem spielstarken Angreifer der Aufstieg in die Bundesliga, wo er sich in 188 Einsätzen 40 Mal in die Torschützenliste eintragen konnte und starke 31 Assists lieferte. Im Mai 2010 beendete er mit einem Heimspiel gegen den SK Rapid (1:3) seine professionelle Fußballkarriere.

Bild: GEPA