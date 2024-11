Ex-Monaco-Star Ben Yedder erhält Bewährungsstrafe

Der frühere französische Fußball-Nationalspieler Wissam Ben Yedder ist wegen sexueller Gewalt zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP aus dem Gericht in Nizza.

Der Übergriff ereignete sich demnach im September. Der Sender France Bleu und die Zeitung „Le Monde“ berichteten, Ben Yedder soll auf einem Parkplatz betrunken eine 23-Jährige zu sich ins Auto geholt haben.

„Ich hatte Angst, dass er sich aufregt“, zitierte „Le Monde“ die Frau. Ben Yedder sei dann mit ihr zu sich gefahren, habe sie schließlich im Auto angegriffen und sich selbst befriedigt, bevor die Frau es schaffte, aus dem Wagen zu kommen. Der ehemalige Kapitän von AS Monaco wurde Berichten zufolge auch wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt. Die Sportzeitung „L’Équipe“ schrieb, Ben Yedder habe dieses Vergehen vor Gericht zugegeben. An einen sexuellen Übergriff will sich der 34-Jährige demnach aber nicht erinnert haben.

