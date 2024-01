Ex-ÖBV-Teamchef Korner mit neuem Job in Taiwan

Basketballtrainer Raoul Korner stellt sich in Asien einer neuen Aufgabe. Der Ex-Teamchef der ÖBV-Männer hat die Tainan Ghosthawks in Taiwan übernommen.

Er sieht für sich „die Herausforderung, in einer komplett fremden Kultur zu funktionieren“, sagte der 49-jährige Wiener. Mit dem asiatischen Markt hatte Korner, der zuletzt ein Jahr ohne Club war, schon länger geliebäugelt. Beim Angebot aus der taiwanesischen T1 Liga griff er zu und flog am vergangenen Mittwoch ab.

Offiziell angetreten hat Korner den Job mit Wochenbeginn, Er soll dem Team aus Tainan neuen Schwung verleihen. Drei Siegen stehen aktuell elf Niederlagen gegenüber. Die jüngsten sieben Spiele gingen verloren. Das 88:114 gegen die Taiwan Beer Leopards am Sonntag erlebte Korner auf der Tribüne. Er hat nun fast vier Wochen Zeit, sein neues Team wieder auf Kurs zu bringen. Die nächste Meisterschaftspartie steht erst am 24. Februar an.

