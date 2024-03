Ex-ÖFB-Teamchef Foda bejubelt Sieg bei Kosovo-Premiere

Siegreicher Einstand für Österreichs Ex-Teamchef: Franco Foda bejubelt in seinem ersten Match als neuer Kosovo-Trainer einen vollen Erfolg.

Der 1:0-Auswärtssieg in Armenien sorgt für ein erfolgreiches Debüt des ehemaligen Sturm-Trainers beim Balkanstaat. Der entscheidende Treffer gelang Besiktas-Profi Milot Rashica bereits in der 25. Minute. Aus weiterer rot-weiß-roter Sicht wirkte zudem LASK-Profi Valon Berisha beim Testspiel in Jerewan mit und wurde nach 68 Minuten ausgewechselt.

Berisha über Foda: „Wir brauchen so einen Trainer“

Nach seinem Aus beim ÖFB-Team und einem unglücklichen Kurz-Engagement beim FC Zürich ist Foda seit Februar diesen Jahres als Kosovo-Teamchef tätig. Das jüngste UEFA-Mitglied verpasste die Qualifikation für die EM 2024, trifft in diesem Jahr aber im Rahmen der Nations League unter anderem auf Rumänien und Zypern.

„Kann nur überraschen“: Janko über Fodas Teamchef-Comeback

Ohne Haaland-Tor: Norwegen unterliegt Tschechien

Ein Nations-League-Gegner des ÖFB-Teams legte hingegen einen Fehlstart ins neue Länderspiel-Jahr hin: Norwegen verliert zuhause gegen EM-Starter Tschechien mit 1:2. Nach der Führung des Heimteams durch Oscar Bobb drehten die Gäste dank David Zima und Joker Antonin Barak die Partie. ManCity-Goalgetter Erling Haaland blieb bei seinem 75-minütigen Einsatz ohne Treffer.

