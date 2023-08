Ex-Rapidler Arase wechselt in Deutschlands 3. Liga

Nach seiner Leihe zum KV Oostende verlässt Kelvin Arase den Karlsruher SC endgültig. Der Ex-Rapidler wechselt zum deutschen Drittligisten SV Waldhof Mannheim.

Arase kam erst im letzten Sommer ablösefrei von Rapid Wien zum KSC. Nach Kurzeinsätzen erhoffte sich der 24-Jährige bei seiner Leihstation in Belgien mehr Spielzeit. Insgesamt absolvierte er für Oostende zehn Pflichtspiele.

Nun geht es für Arase in die 3. Liga zu Traditionsklub Waldhof Mannheim. „Unser Interesse an Kelvin war in den vergangenen Wochen sehr hoch. Wir sind glücklich, dass nun eine Einigung erzielt werden konnte und wir Kelvin fest verpflichtet haben. Kelvin bringt weitere Dynamik in unser Offensivspiel und kann mit seinen Dribblings für offensive Gefahr sorgen. In den Gesprächen haben wir gemerkt, dass Kelvin für die Aufgabe hier in Mannheim brennt und seine Chance unbedingt nutzen möchte“, sagte Sportchef Tim Schork .

Arase meinte: „Von der ersten Sekunde an haben sich die Verantwortlichen hier sehr um mich bemüht. Ich habe mich sehr bewusst für den Schritt zum SV Waldhof entschieden. Die Art, mit welcher hier Fußball gespielt wird, passt zu mir als Person und als Spieler. Jetzt gilt es anzupacken und mich bestmöglich in die Mannschaft zu integrieren.“

📰SV Waldhof Mannheim verpflichtet Kelvin Arase. Kelvin Arase wechselt vom Karlsruher SC zum SV Waldhof Mannheim! Der 24-jährige Außenbahnspieler absolvierte unter anderem 20 Europapokalspiele für den SK Rapid Wien. 🔵⚫#svw07 #wirsindwaldhof pic.twitter.com/mjqDnMivUE — SV Waldhof Mannheim 07 (@svw07) August 11, 2023

Bild: GEPA