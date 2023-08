Ex-Rapidler Knasmüllner findet neuen Klub im Ausland

Nach seinem Abschied vom SK Rapid hat Christoph Knasmüllner eine neue sportliche Heimat gefunden. Der Mittelfeldspieler wechselt in die vierte polnische Liga zu Wieczysta Krakau. In Polen erhält der 31-Jährige einen Vertrag bis 2025 mit der Option auf eine weitere Saison.

Wieczysta Krakau will dank zusätzlicher finanzieller Mittel ähnlich wie in Deutschland einst RB Leipzig und die TSG Hoffenheim kurz- bis mittelfristig in die höchste polnische Liga aufsteigen. Ex-Rapidler Knasmüllner soll bei diesem Projekt nun helfen.

Knasmüllners Zeit beim SK Rapid endete im Sommer nach fünf Jahren. In 175 Pflichtspielen für die Hütteldorfer steuerte der Mittelfeldspieler 38 Treffer und 37 Assists bei.

In der vergangenen Saison kam Knasmüllner nur noch auf 17 Einsätze, davon die meisten von der Bank. In der Meistergruppe stand er nur noch ein einziges Mal im Spieltagskader der Grün-Weißen.

Bild: GEPA