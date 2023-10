Ex-Rapidler Kriwak blüht in den Niederlanden auf

Neuer Klub, neues Land, neuer Schwung – Ex-Rapidler Rene Kriwak ist nach kurzen Anlaufschwierigkeiten nun so richtig bei seinem neuen Verein FC Dordrecht angekommen.

Im vergangenen Sommer wagte Stürmer Rene Kriwak den Sprung ins Ausland. Der 24-Jährige wechselte vom SK Rapid in die zweite niederländische Liga zum FC Dordrecht. In seinem ersten Testspiel glänzte der Angreifer gleich mit einem Fünferpack.

Der Saisonstart verlief dann aber schleppend. Nach drei Spielen standen null Tore am Konto. Zudem erlitt Kriwak eine Muskelverletzung im Oberschenkel, die ihn einige Wochen außer Gefecht setzte. Nach überstandener Verletzung kommt der Ex-Rapidler nun beim Partnerklub von Feyenoord Rotterdam aber so richtig in die Gänge.

Kriwak wird zum „Man of the Match“ gekürt

Beim gestrigen 4:0-Heimsieg des FC Dordrecht gegen Jong Ajax steuerte der 1,98m-Mann den Treffer zum 1:0 bei und lieferte auch in weiterer Folge ein sehr gutes Spiel ab. Nach der Partie wurde Kriwak zum „Man of the Match“ gekürt.

De @weareazerion Man of the Match van vanavond is geworden…René Kriwak! Geniet van je @sebmanofficial pakket! Speciale dank aan onze matchday partner AA Lease! #DORJAJ#SamenNieuweEnergieCreëren pic.twitter.com/c4lZbUM28r — FC Dordrecht (@fcdordrechtnl) October 20, 2023

Kriwak hält nach sechs Einsätzen damit bei vier Saisontoren, die er allesamt in den letzten drei Spielen erzielten konnte. In einer technisch sehr versierten Mannschaft scheint sich Kriwak zu dem Mittelstürmer zu entwickeln, den Dordrecht zuletzt vermisste.

Nach zehn Spieltagen liegt Kriwaks Klub auf dem sechsten Tabellenplatz. Auf Spitzenreiter Roda fehlen sechs Zähler.

Bild: Imago