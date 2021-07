Ex-Rapidler Lukse kehrt nach Österreich zurück

via

Der ehemalige Rapid Wien-Torhüter, Andreas Lukse, kehrt nach Österreich zurück. Der 33-Jährige wechselt ablösefrei vom deutschen Zweitligisten 1. FC Nürnberg zur Vienna. Lukse spielte bereits in der Saison 2010/11 für die Vienna.

Nach Stationen beim 1. FC Nürnberg, dem SCR Altach, SV Kapfenberg, FC Lustenau und dem SK Rapid Wien spielt Lukse nun wieder auf der Hohen Warte. Insgesamt 82 Zweitliga-Spiele, davon 16 Spiele in Blau-Gelb und 89 Bundesliga-Spiele in Österreichs höchster Liga bestritt Lukse bisher in seiner Karriere.

Im November 2016 stand der zudem als ÖFB-Torhüter im Testspiel gegen die Slowakei zwischen den Pfosten.

Sportdirektor Markus Katzer: „Andi Lukse ist ein Spieler mit großer nationaler und internationaler Erfahrung. Er wird uns in der Regionalliga Ost mit seiner Klasse sicher weiterhelfen. Wir freuen uns, dass es geklappt hat, ihn zur Vienna zurückzuholen. Er ist ein wichtiger Baustein für die kommende Saison.“

Neuverpflichtung Andreas Lukse: „Ich bin sehr glücklich, wieder zurück auf der Hohen Warte zu sein. Wir haben sehr viel vor. In den Gesprächen mit Markus Katzer habe ich gemerkt, dass hier Großes entstehen kann. Meine volle Konzentration gilt jetzt der Vorbereitung auf die neue Saison.“

