Ex-Rapidler Müldür vor Wechsel in die Türkei

Der frühere Rapid-Verteidiger Mert Müldür steht unmittelbar vor einem Wechsel von Sassuolo zu Fenerbahce Istanbul. Von einem Transfer profitieren auch die Hütteldorfer.

Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano wird Müldür am heutigen Montag bereits die medizinischen Tests in Istanbul absolvieren. Die Ablöse soll 3,5 Millionen Euro betragen, weitere Bonuszahlungen könnten dazukommen.

Wie der „Kurier“ berichtet, soll Rapid eine Weiterverkaufsklausel beim Verkauf von Müldür an den italienischen Erstligisten ausgehandelt haben. Da die Ablöse, die Fenerbache bezahlt aber geringer ist als die 4,7 Millionen Euro, die Sassuolo 2019 für Müldür an Rapid gezahlt hat, ist diese Klausel in diesem Fall aber nicht relevant. Die Wiener erhalten allerdings als Ausbildungsverein einen Solidaritätsbetrag in Höhe von etwa 120.000 Euro.

Bild: Imago