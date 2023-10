Ex-Salzburg-Coach offenbar Top-Trainerkandidat beim FC Augsburg

Der FC Augsburg ist nach der Entlassung von Enrico Maaßen weiter auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Ein Ex-Coach von Red Bull Salzburg soll nun offenbar Topfavorit auf den Trainerposten beim FCA sein.

Peter Zeidler steht wohl ganz oben auf der Wunschliste. Das berichtet die „Augsburger Allgemeine“. Dem Bericht zufolge habe es bereits Kontakt zwischen der Augsburger Vereinsführung und dem 61-Jährigen gegeben.

Zeidler trainiert aktuell den FC St. Gallen. Beim Schweizer Erstligisten hat er noch einen Vertrag bis 2027. Augsburg müsste für den Übungsleiter also vermutlich eine Ablösesumme bezahlen. Schon im Mai 2022 soll Zeidler ein Kandidat bei den Fuggerstädtern gewesen sein. Damals entschieden sich die Verantwortlichen für eine Verpflichtung von Enrico Maaßen.

Zeidler coachte 2015 für ein halbes Jahr Red Bull Salzburg. In Deutschland war er zuletzt zwischen 2008 und 2011 als Co-Trainer von Ralf Rangnick in Hoffenheim tätig. In St. Gallen werkt Zeidler schon seit Sommer 2018.

Bild: Imago