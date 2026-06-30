Ex-Salzburg-Spieler verlässt Eintracht Frankfurt

Der deutsche Bundesligist Eintracht Frankfurt lässt den dänischen Nationalspieler Rasmus Kristensen in seine Heimat ziehen. Der 28-jährige ehemalige Rechtsverteidiger von Red Bull Salzburg wechselt „aus familiären Gründen“ zu seinem Jugendklub FC Midtjylland.

Die Ablösesumme soll bei sechs Millionen Euro liegen, zudem ist die Eintracht im Gegenzug angeblich an einer Verpflichtung von Angreifer Malik Pimpong interessiert. Der 18-Jährige soll vor einem Wechsel von Midtjylland zu den Hessen stehen.

„Rasmus ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, in seine Heimat zurückzukehren. Er ist nicht nur ein sehr guter Fußballer, sondern auch ein Familienmensch, dem die Nähe zu seinen Angehörigen sehr wichtig ist“, sagte der Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche: „Auch wenn wir ihn nur ungern ziehen lassen, wollten wir seinem Wunsch keine Steine in den Weg legen und haben dem Wechsel zugestimmt, nachdem wir uns mit dem FC Midtjylland geeinigt haben.“

Kristensen kam 2024 zunächst auf Leihbasis vom Leeds United nach Frankfurt. Nach der Premierensaison wurde der Rechtsverteidiger im vergangenen Sommer fest verpflichtet. Insgesamt kam er auf 71 Pflichtspiele für die Eintracht. „Ich verlasse die Eintracht mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagte Kristensen: „Dieser Verein ist mir ans Herz gewachsen, gleichzeitig möchte ich wieder in unmittelbarer Nähe zu meiner Familie leben und dort meine Karriere fortsetzen.“