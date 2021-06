Ex-Salzburg-Star Szoboszlai verpasst EM mit Ungarn

Der frühere Salzburg-Profi Dominik Szoboszlai wird nicht an der Europameisterschaft teilnehmen. Der 20-Jährige Mittelfeldspieler, der Ungarn im Play-off-Finale gegen Island mit dem entscheidenden 2:1 zur EM geschossen hatte, laboriert erneut an einer Schambein-Verletzung, wie der “Kicker” am Dienstag berichtete. Szoboszlai steht deshalb nicht im endgültigen Aufgebot der Ungarn und reiste bereits aus dem Trainingslager in Saalfelden ab.

RB Leipzig hatte das Talent im Jänner vom Schwesternclub Red Bull Salzburg geholt. Wegen einer bereits bekannten Schambeinentzündung hat er bisher aber keine Minute für den deutschen Bundesligisten gespielt. Zuletzt hatte er wieder am Mannschaftstraining teilgenommen und sich Hoffnungen auf die EM-Teilnahme gemacht. Ungarn spielt gemeinsam mit Deutschland in einer EM-Gruppe mit Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal.

(APA/dpa)

