Ex-Salzburger Adeyemi will mit Dortmund Titel gewinnen

Ex-Salzburger Karim Adeyemi fühlt sich bei Borussia Dortmund von Trainer Niko Kovac zu Höchstleistungen angetrieben. „Ich mag seine Art persönlich sehr. Er tritt uns in den Arsch, wir laufen extrem viel“, sagte der deutsche Fußball-Nationalspieler im Interview mit der Funke Mediengruppe. „Das hat mich stärker gemacht – und das will ich nun zeigen.“

Er sei reifer und erfahrener geworden, sagte Adeyemi, deshalb seien regelmäßige „Tritte in den Hintern“ nicht nötig. Kovac dürfe ihm aber aufgrund der „besonderen Bindung“ auch mal „harte Ansagen drücken“.

Adeyemi von guter Saison überzeugt

Adeyemi (23) erwartet nach dem Endspurt auf den vierten Tabellenplatz und in die Champions League eine gute Saison seiner Mannschaft. „Ich bin davon überzeugt: Wenn wir in Dortmund über längere Zeit zusammenwachsen, können wir vieles erreichen. Dieses Jahr wollen wir wieder um Titel spielen – und sie hoffentlich auch gewinnen“, sagte er.

Seinen Salto-Jubel wird er dabei allerdings seltener zur Aufführung bringen. „Nach drei Jahren haben sich meine Gelenke geändert. Deswegen mache ich den Salto nicht mehr so oft. Man wird älter“, sagte er lachend.

(SID) / Bild: Imago