Ex-Skistar Lizz Görgl zu Gast bei „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ am Sonntag exklusiv bei Sky Sport Austria

In der kommenden Ausgabe von „RIESENrad- Sportgrößen im Waggon 28“ trifft Kimberly Budinsky die ehemalige Skifahrerin Elisabeth Görgl. Durch ihre Mutter, die selbst erfolgreiche Skifahrerin war, wurde ihr der Sport schon in die Wiege gelegt. Bei der Weltmeisterschaft 2011 in Garmisch-Partenkirchen krönte sie sich zur Doppelweltmeisterin. 2017 gab Görgl ihr Karriereende bekannt und stellte gleichzeitig ihr erstes Lied vor.

Im Sporttalk spricht die 42-jährige über den Umgang mit drei Kreuzbandrissen in jungen Jahren, wie es zu ihrem Auftritt bei der Eröffnung der WM 2011 gekommen ist, wie ihr die Ex-Kollegin Alexandra Meissnitzer mit Ratschlägen zur Seite stand und wie wichtig es ist, etwas mit Herz zu machen. Weiter erzählt Görgl über ihr emotionales erstes Album & wen es gewidmet ist, die Beziehung zu ihrer Mutter & die Konfrontation mit deren Tod, was Sport und Musik gemeinsam haben, die Macht & Kraft von Wörtern und ihr nächstes Album.

Die halbstündige Sendung „RIESENrad“ mit Elisabeth Görgl wird am Sonntag, 3. Dezember, ab 21:15 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

„Es lebe der Sport!“ – frei nach dem Motto von Reinhard Fendrich präsentiert Sky Sport Austria das Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“. Bei Sky Sport Austria Moderatorin Kimberly Budinsky erzählen die Legenden und großen Persönlichkeiten des Sports ihre einmalige Lebensgeschichte. Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad. In einem zu einem Fernsehstudio umfunktionierten Waggon geben außergewöhnliche Sportgrößen exklusive Einblicke abseits der Sportarena und lassen die österreichischen Fans an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben: Welche einschneidenden Erlebnisse haben sie geprägt? Welche Steine haben den Weg blockiert und welche persönlichen Hürden mussten sie überwinden?

Gastgeberin Kimberly Budinsky im Gespräch mit den Größen der Sportwelt

Die ehemalige Leistungsschwimmerin ist seit 2021 für Sky im Einsatz. Vor ihrem Sky Engagement präsentierte sie für Krone.TV Sport die Bundesliga-Analyse, das Wintersport-Format „Steilhang“ sowie das EM-Studio zur UEFA EURO 2020.