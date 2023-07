Ex-Sturm-Keeper Okonkwo wohl vor Arsenal-Abschied

Arthur Okonkwo steht wohl vor einem Abschied vom FC Arsenal. Wie Transferexperte Fabrizio Romano auf Twitter berichtet, darf der 21-Jährige die Londoner im laufenden Transferfenster verlassen. Interesse soll es von vielen englischen und europäischen Vereinen geben.

In der vergangenen Frühjahrssaison war Okonkwo an den Bundesligisten Sturm Graz ausgeliehen. Ein fixer Transfer kam in der Folge nicht zustande. Der Torwart stand für Sturm in 18 Pflichtspielen in der ADMIRAL Bundesliga und dem ÖFB-Pokal auf dem Feld und holte mit den Grazern auch den Cup-Titel.

Bild: GEPA