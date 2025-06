Ex-Sturm-Torhüter zieht es in die Niederlande

Der tschechische Torhüter Vitezslav Jaros wird in der kommenden Saison für Ajax Amsterdam spielen. Der 23-Jährige wechselt leihweise vom englischen Meister FC Liverpool in die Eredivisie. Eine Ausstiegsklausel ist im Leihvertrag nicht vorgesehen.

Jaros stand in der vergangenen Premier-League-Saison in zwei Spielen für Liverpool zwischen den Pfosten und gehörte insgesamt 28 Mal zum Matchkader der „Reds“.

In der Saison 2023/24 war der Tscheche für den SK Sturm Graz aktiv und feierte mit den Steirern den Meistertitel in der ADMIRAL Bundesliga. Jaros kam dabei in 21 Pflichtspielen zum Einsatz.

(Red.) Foto: Imago