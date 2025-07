Ex-Teamspieler Urban wird Probierz-Nachfolger bei Polen

Jan Urban ist der neue Fußball-Nationaltrainer von Polen. Der 63-Jährige folgt Michal Probierz, der nach einem Streit mit Topstar Robert Lewandowski über dessen Absetzung als Kapitän im Juni zurückgetreten war.

Der Barcelona-Stürmer hatte angegeben, unter Probierz nicht mehr spielen zu wollen. Urban ist Polens fünfter Teamchef seit 2021. Sein Debüt gibt der frühere Spanien-Legionär, der 57-mal für Polen gespielt hat, am 4. September in der WM-Quali in den Niederlanden.

(APA) / Bild: Imago