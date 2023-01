Ex-WAC-Profi unterschreibt bei Vienna

Die First Vienna FC nimmt den ehemaligen Bundesligaprofi des WAC Kai Stratznig unter Vertrag bis 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Der Sechstplatzierte der Admiral 2. Liga sichert sich die Dienste des 20-jährigen Kärntners, der bereits 44 Einsätze in der höchsten österreichischen Liga vorzuweisen hat. Nachdem der Vertrag von Stratznig beim Wolfsberger AC im letzten Sommer ausgelaufen ist und er ein halbes Jahr vereinslos war, muss der älteste Wiener Fußballverein keine Ablöse für den Mittelfeldspieler überweisen. Der Vertrag des Eigengewächses bei der Vienn läuft bis 2024 plus Option auf ein weiteres Jahr.

Der Kärntner kam mit 14 Jahren in die Akademie der Lavanttaler und durlief von da an, alle U-Mannschaften bis er es über die zweiten Mannschaft in das Bundesligateam der Kärntner schaffte. Das erste von mittlerweile von 44 Bundesligaeinsätzen machte er gegen den TSV Hartberg am 10. Juni 2020. Sein letzter Auftritt in der österreichischen Bundesliga machte er vor fast einem Jahr im Februar gegen den FC Red Bull Salzburg. Zudem kam er, während seiner Zeit beim WAC auf drei Einsätze beim U21-Nationalteam.

Sportdirektor Andreas Ivanschitz: „Es freut uns, dass wir Kai Stratznig für die Vienna gewinnen konnten. Mit ihm gewinnen wir einen jungen Spieler mit viel Potential, der bereits in der Bundesliga aufgezeigt hat. Wir sind uns sicher, dass Kai bei uns seine nächsten Entwicklungsschritte machen wird. Dafür bieten wir ihm das ideale Umfeld.“

Neuverpflichtung Kai Stratznig: „Ich freue mich beim ältesten Fußballverein Österreichs unterschrieben zu haben. Neben der Tradition haben mich die klaren Ziele des Vereins überzeugt. Die Gespräche mit Sportdirektor Andreas Ivanschitz waren sehr positiv und haben mich für das Projekt begeistert. Ich konnte bereits das Trainerteam kennenlernen und freue mich auf die neue Mannschaft.“

(Red./firstviennafc.at)/Bild: First Vienna FC