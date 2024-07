Ex-WSG-Kapitän wechselt nach Portugal

Der frühere WSG-Tirol-Kapitän Felix Bacher wechselt zu GD Estoril Praia nach Portugal. Das gab der Erstligist am Donnerstag offiziell bekannt.

Bei Estoril unterschreibt Bacher einen Zweijahresvertrag bis 2026. Der 23-jährige Defensivspieler stand in den vergangenen drei Spielzeiten in 85 Pflichspielen für die Tiroler auf dem Feld. Dabei gelangen dem Innenverteidiger zwei Tore und drei Vorlagen. Der Vertrag von Bacher bei der WSG war in diesem Sommer ausgelaufen.

Bild: GEPA