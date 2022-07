Exklusiv-Interview: Braunöder spricht über Vertragsverlängerung und Ziele mit Austria Wien

via

via Sky Sport Austria

Toptalent Matthias Braunöder hat am Freitag seinen Vertrag bei Austria Wien vorzeitg bis 2025 verlängert. Im exklusiven Interview mit Sky-Reporter Johannes Brandl spricht der Mittelfeldspieler über seine Entscheidung, den Vertrag bei den Veilchen zu verlängern und gibt zudem Einblick in seine Ziele mit der Austria.

„Die Austria und ich kennen uns schon ein paar Jahre. Ich war von klein auf bei der Austria, wir haben da gegenseitig eine gewisse Liebe gefunden und ich hoffe, die hält auch noch ein bisschen“, sagte Braunöder.

Dabei hätte Braunöder die Austria im Sommer auch verlassen können – an Interessenten mangelte es für den 20-Jährigen nicht. „Natürlich schaut man sich ein bisschen um, aber ich wollte bei der Austria bleiben. Wir haben ein internationales Jahr vor uns, das ist nochmal eine Steigerung zur letzten Saison“, erklärte Braunöder seine Beweggründe. Das internationale Geschäft sei „nicht ausschlaggebend“ gewesen, aber dennoch „ein bisschen ein Bonus“.

Die Vertragsverlängerung bis 2025 sieht Braunöder „schon als gewisses Statement, die Laufzeit passt so ganz gut“. Ob der Vertrag eine Ausstiegsklausel enthält, wollte Braunöder nicht verraten. Persönlich will der zentrale Mittelfeldspieler den nächsten Entwicklungsschritt gehen und seine Leistungen „in jedem Fall bestätigen und im Vergleich zur Vorsaison mehr in eine Führungsrolle schlüpfen“.

Als Hauptziel für die kommende Saison sieht Braunöder den erneuten Einzug in die Meistergruppe nach 22 Runden. „Es wird wieder ein Kampf, in die Top 6 zu kommen, aber das ist unser größtes Ziel“, so Braunöder.