Offiziell: Braunöder verlängert Vertrag bei Austria Wien

via

via Sky Sport Austria

Wie von Sky bereits letzte Woche berichtet, ist die Vertragsverlängerung von Matthias Braunöder bei Austria Wien nun auch offiziell. Der 20-Jährige verlängert seinen 2023 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2025. Das gaben die Veilchen am Freitag bekannt.

„Ich will beim neuen Weg der Austria dabei sein, weil das in eine richtige Richtung geht. Ich glaube, dass mein Weg bei der Austria noch nicht zu Ende ist“, sagte Braunöder.

Braunöder durchlief seit der U9 alle Nachwuchs-Teams von Austria Wien. Mittlerweile hält der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler bei 31 Einsätzen für die Kampfmannschaft, in der Vorsaison avancierte er unter Trainer Manfred Schmid zum absoluten Stammspieler. Der Mittelfeldspieler erhielt am Saisonende zudem die Auszeichnung als „Newcomer der Saison“ in der ADMIRAL Bundesliga.

Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner bezeichnete Braunöder als „Prototyp des Austria-Wegs“ und als „Vorbild für alle Akademie-Spieler und Young Violets, die nachhaltig in der Kampfmannschaft Fuß fassen wollen“. Auch Trainer und Braunöder-Förderer Manfred Schmid lobte den Burgenländer in den höchsten Tönen. „Er ist ein großes Vorbild für alle und kann eine Riesen-Integrationsfigur werden. Ich bin beeindruckt von seiner Einstellung. Es macht richtig Spaß, mit ihm zu arbeiten“, sagte der 51-Jährige.

(APA)/Red.)/Bild: GEPA