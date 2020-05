Exportschlager: “Kopfballungeheuer” Kainz & Hintereggers Rettungstat

via

via Sky Sport Austria

Die deutsche Bundesliga und die 2. Bundesliga sind nach einer zweimonatigen Pause wieder in den Spielbetrieb eingestiegen.

Auch für insgesamt 33 österreichische Legionäre der beiden Spielklassen bedeutete dies die Rückkehr auf den Rasen – wir blicken daher auf die besten Leistungen der Deutschland-Exporte am vergangenen Wochenende zurück!

Florian Kainz – 1. FC Köln

Trotz der zweimonatigen Unterbrechung kann der linke Flügelspieler an seine Formstärke der bisherigen Frühjahrspartien anknüpfen. Gegen Mainz glänzte der Offensivspieler in einer ungewohnten Rolle: Per Kopf erzielte Kainz das zwischenzeitliche 2:0 – der dritte Liga-Saisontreffer für den 1,76 Meter großen Profi. Kurz zuvor scheiterte er mit einem Schuss außerhalb der Strafraumgrenze.

Trotzdem endete das Spiel wenig zufriedenstellend für die Kölner: Als Kainz bereits ausgewechselt wurde, glich Mainz zum späteren Endstand von 2:2 aus.

Martin Hinteregger – Eintracht Frankfurt

Den Wiederbeginn hat sich Frankfurt wohl komplett anders vorgestellt: Nach nicht einmal einer Minute lag die Elf von Adi Hütter bereits in Rückstand, nach acht Minuten stand es bereits 0:2 für Gladbach. Die Eintracht fand zwar langsam in die Partie, ergab sich trotz der schwierigen Lage allerdings nicht vorzeitig.

Sinnbild dafür war Hintereggers Rettungsktion in der Schlussphase, als er sich auf der Torlinie beim Stand von 1:3 in einen Schuss warf und damit einen sicheren Gegentreffer verhinderte. Auch mit den meisten erfolgreichen Pässen (74) und fünf gewonnenen Zweikämpfen blieb der ÖFB-Teamverteidiger der Lichtblick der Frankfurter Defensive.

Legionärsübersicht 1. Bundesliga:

Spieler Verein Einsatzzeit Tore / Assists Resultat Florian Grillitsch Hoffenheim 90 0:3 vs. Hertha Christoph Baumgartner Hoffenheim 90 Stefan Posch Hoffenheim 90 Kevin Stöger Düsseldorf 90 0:0 vs. Paderborn Markus Suttner Düsseldorf 61 Konrad Laimer Leipzig 90 1:1 vs. Freiburg Marcel Sabitzer Leipzig 21 Philipp Lienhart Freiburg 90 1:1 vs. Leipzig Xaver Schlager Wolfsburg 90 2:1 vs. Augsburg Guido Burgstaller Schalke 45 0:4 vs. Dortmund Alessandro Schöpf Schalke 17 Martin Hinteregger Frankfurt 90 1:3 vs. Gladbach Stefan Ilsanker Frankfurt 74 Stefan Lainer Gladbach 90 3:1 vs. Frankfurt Florian Kainz Köln 71 1 Tor 2:2 vs. Mainz Karim Onisiwo Mainz 84 2:2 vs. Köln Christopher Trimmel Union Berlin 90 0:2 vs. Bayern David Alaba FC Bayern 90 2:0 vs. Union Marco Friedl Bremen 90 1:4 vs. Leverkusen Julian Baumgartlinger Leverkusen 19 4:1 vs. Bremen

Robert Zulj – VfL Bochum

Zum erst zweiten Mal in dieser Saison durfte der ehemalige Salzburg- und Ried-Profi für Bochum starten. Der VfL erwischte gegen die Aufstiegskandidaten von Heidenheim einen erfolgreichen Neustart und auch das Vertrauen von Trainer Thomas Reis in den Österreich-Legionär sollte sich auszahlen: Zulj steuerte die Vorlage zum 3:0 durch Silvere Ganvoula zum späteren Endergebnis bei.

“Es war für beide ein Rantasten, mit dem ersten Tor ist ein Knopf aufgegangen”, sagte Zulj anschließend im kicker-Interview. Bochum sammelt so drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Legionärsübersicht 2. Bundesliga:

Spieler Verein Einsatzzeit Tore / Assists Resultat Robert Zulj Bochum 73 1 Assist 3:0 vs. Heidenheim Konstantin Kerschbaumer Heidenheim 45 0:3 vs. Bochum Philipp Zulechner Aue 21 3:1 vs. Sandhausen Martin Fraisl Sandhausen 90 1:3 vs. Aue Lukas Grozurek Karlsruhe 61 2:0 vs. Darmstadt Marco Djuricin Karlsruhe 6 1 Assist Mathias Honsak Darmstadt 29 0:2 vs. Karlsruhe Louis Schaub HSV 1 2:2 vs. Fürth Martin Harnik HSV 1 Georg Margreitter Nürnberg 90 0:1 vs. St. Pauli Nikola Dovedan Nürnberg 64 Heinz Lindner Wiesbaden 90 2:1 vs. Stuttgart Manuel Prietl Bielefeld 90 1:1 vs. Osnabrück

Beitragsbild: DPA