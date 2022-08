Express-Champions League: WM sorgt für Spielplan-Novum

In der bevorstehenden Champions League-Saison droht den Vereinen erhöhter Reisestress. Der enge Kalender vor der WM in Katar führt zu Änderungen.

Am heutigen Donnerstag werden in Istanbul die Vorrundengruppen der Champions League ausgelost (ab 17:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 1).

Eines steht schon vor der Auslosung fest. Auf den FC Salzburg und die anderen Klubs kommt eine bisher nie dagewesene Terminhatz zu. Das hängt mit dem ungewohnten Austragungstermin der Weltmeisterschaft in Katar am Jahresende zusammen.

Um rechtzeitig vor der WM die Vorrunde abgeschlossen zu haben, fällt der Startschuss für die Champions League-Vorrunde in diesem Jahr nicht erst Mitte September, sondern schon eine Woche früher. Bereits am 6./7. September findet der erste Spieltag statt.

Drei back-to-back-Spieltage

Die Vorrunde wird insgesamt in einem veränderten Rhythmus durchgeführt. Lagen bislang immer zwei Wochen Pause zwischen zwei Champions League-Spielen, werden die sechs Vorrundenspieltage in der kommenden Saison in drei sogenannte back-to-back Blöcke aufgeteilt.

Das heißt, die Mannschaften müssen direkt in der darauffolgenden Woche noch einmal in der Königsklasse ran. Gleich nach dem Auftaktspieltag sind am 13./14. September die zweiten Partien in der Champions League angesetzt. Am 4./5. und 11./12. Oktober folgen die Spieltage drei und vier.

(skysport.de) / Bild: Imago