„Extrem bitterer Abend“: Jaissle nach CL-Aus enttäuscht

via

via Sky Sport Austria

Matthias Jaissle bilanzierte nach dem 1:7-Desaster gegen den FC Bayern die Champions-League-Saison der Salzburger sowie das Spiel in München.

„Das war ein extrem bitterer Abend. Das haben wir uns nicht so vorgestellt. Wir haben es nicht geschafft, die Tugenden aus dem Hinspiel auf den Platz zu bringen. Dann sieht man, dass man unter die Räder kommen kann. Unmittelbar nach dem Spiel schmerzt das, sich so aus der Champions League zu verabschieden. Ich möchte dennoch ein Lob an die Truppe richten, wir haben Historisches geschafft.“

VIDEO: Sportdirektor Freund spricht über Salzburgs CL-Saison