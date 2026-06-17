„Extrem hartes Stück Arbeit“ – Die Stimmen zum WM-Auftakt von Österreich gegen Jordanien

Auftakt nach Maß: Das ÖFB-Team hat nach 36 Jahren wieder ein WM-Spiel gewonnen. Die Mannschaft von Ralf Rangnick setzte sich in Santa Clara gegen Außenseiter Jordanien mit 3:1 durch und machte einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Phase.

Die Entscheidung brachten ein Eigentor von Yazan Al Arab (76.) und ein Elfmeter von Marko Arnautovic (102.). Zuvor hatte Ali Olwan (50.) die ÖFB-Führung durch Romano Schmid (21.) egalisiert.

Alle Stimmen zu Österreich gegen Jordanien

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef/via ORF): „Es war ein extrem hartes Stück Arbeit. Jordanien hat es uns richtig schwer gemacht. Wir haben gebraucht, bis wir ins Spiel reingekommen sind. So richtig gut wurde es erst Mitte der zweiten Halbzeit. Man merkt, dass es eine andere Anspannung ist bei der WM, eine andere Energie. Für uns stand noch mehr auf dem Spiel als für Jordanien, das hat man uns auch angemerkt. Am Ende haben wir verdient gewonnen. Die Wechsel haben uns heute schon auch gut geholfen. Wir haben danach mehr spielerische Qualität gehabt. Ich glaube, dass wir über das gesamte Spiel gesehen wieder einige Fingerzeige gesehen haben. Ich habe Jordanien stark erwartet. Aber die haben sogar noch stärker gespielt, als wir sie erwartet haben.“

Zu einem möglichen Einzug in die K.o.-Phase: „Es ist auf jeden Fall mal ein großer Schritt. Wir sind gut gestartet, jetzt bereiten wir uns ab morgen auf Argentinien vor. Wir haben heute gesehen, welche Qualität Argentinien hat. Das ist eine klassische Ballbesitz-Mannschaft.“

Konrad Laimer (ÖFB-Mittelfeldspieler): „Wir wussten vorher, dass es ein schwieriges Spiel wird. Wir haben gesehen, dass es ein schwieriges Spiel wird. Wir hatten Phasen, wo wir es gut gemacht haben und Phasen, wo wir es nicht gut gemacht haben. Das zeigt die Mentalität, die in der Mannschaft steckt, dass wir nie aufgeben, immer weitermachen. Es ist ein wichtiger Sieg, es tut gut, mit drei Punkten in die WM zu starten. Ich konnte heute auf ein paar Positionen spielen, das war nie ein Problem für mich. Es war intensiv, ich bin viel gesprintet. Es macht sehr viel Spaß.“

Foto: GEPA