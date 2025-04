F1-Comeback? Ex-Red-Bull-Pilot Perez in Gesprächen mit Teams

Seitdem hat man wenig von ihm gehört, aber angesichts der Spekulationen, dass das neue Cadillac-Team ihn für sein Debüt im nächsten Jahr ins Visier nehmen könnte, hat Perez nun bestätigt, dass „einige“ Teams Interesse an ihm haben.

Perez will zurück in die Formel 1

„Wenn ich ein Projekt finde, das mich voll und ganz motiviert, zurückzukommen, bei dem das Team an mich glaubt und meine Karriere, meine Erfahrung und alles, was ich in ein Team einbringen kann, schätzt, wäre es sehr attraktiv, darüber nachzudenken“, sagte Perez der offiziellen F1-Website.

Der Mexikaner ergänzt: „Deshalb habe ich mir mindestens sechs Monate Zeit gegeben, um alle Optionen zu prüfen und eine Entscheidung zu treffen, wie es mit meiner Karriere weitergeht.“

Zum Interesse an ihm fügte Perez hinzu: „Es gibt ein paar sehr interessante Projekte. Seit Abu Dhabi haben sich einige Teams an mich gewandt. Jetzt hat die Saison begonnen, also werden sich in den kommenden Monaten einige Möglichkeiten auftun. Wir sprechen mit einigen Parteien da draußen. Sobald ich alle meine Optionen kenne, werde ich eine Entscheidung treffen. Für mich ist ganz klar, dass ich nur zurückkomme, wenn das Projekt Sinn macht und mir Spaß macht.“

