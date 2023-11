F1-Finale in Abu Dhabi trotz Nahost-Eskalation nicht gefährdet

Das Finale der Formel-1-Saison in Abu Dhabi soll trotz des eskalierten Nahost-Konflikts nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel nicht gefährdet sein.

Wie unter anderem die Kollegen von Sky Sports berichteten, gab das Formula One Management am Donnerstag beim Grand Prix in São Paulo eine entsprechende Information heraus. „Das Rennen ist nicht gefährdet“, hieß es auch beim Fachportal „motorsport-total.com“.

Der Grand Prix auf dem Yas Marina Circuit ist für den 26. November geplant.

(APA) / Bild: Imago