F1-Novum in Australien! Mehr DRS-Zonen als je zuvor

Beim Großen Preis von Australien (das Rennen LIVE und EXKLUSIV am Sonntag ab 7:00 Uhr auf Sky Sport F1) kommt es zu einem Novum in der Formel 1. Zum ersten Mal überhaupt wird es bei einem Grand Prix gleich vier DRS-Zonen geben.

Die Veranstalter hatten im Vorfeld den Albert Park in Melbourne umgebaut, um für mehr Überholmanöver und Rennaction zu sorgen. 2019, beim bislang letzten Gastspiel in Down Under, gab es laut einer Statistik von Mercedes nur zehn Überholmanöver im gesamten Rennen – sieben davon mit DRS-Hilfe.

DRS als taktisches Mittel

Neben der DRS-Zone auf der Star-Ziel-Geraden gibt es zwei weitere zwischen Kurve zwei und drei sowie zwischen Kurve zehn und elf. Die neue vierte DRS-Zone ist nach den Umbauten und dem Wegfall der Schikane im zweiten Sektor nun vor Kurve neun. Damit gibt es auf der Strecke gleich zweimal zwei DRS-Zonen, die relativ eng zusammenliegen. Da es allerdings nur zwei DRS-Detection-Points gibt, hat der Hinterherfahrende also gleich zwei Geraden zur Attacke auf den Vordermann.

Spannend wird daher zu beobachten sein, wie die Fahrer die vielen DRS-Zonen taktisch nutzen werden. Max Verstappen und Charles Leclerc haben in Bahrain und Saudi-Arabien im Zweikampf um den Sieg mehrfach versucht, am jeweiligen DRS-Detection-Point hinter dem Gegner zu sein, um den Flügel auf der nachfolgenden Geraden aufmachen zu können. Die Folge: Der Red-Bull-Weltmeister und der Ferrari-Pilot boten einen spektakulären Zweikampf mit vielen Überholmanövern.

(skysport.de) / Bild: Imago