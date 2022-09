F2-Champion Drugovich künftig bei Aston Martin

via

via Sky Sport Austria

Aston Martin hat den frisch gebackenen Formel-2-Champion Felipe Drugovich als Reservefahrer unter Vertrag genommen.

Der 22-jährige Brasilianer soll im November im ersten Freien Training des F1-Grand-Prix in Abu Dhabi sowie beim Young Driver Test nach dem letzten Saisonrennen zum Einsatz kommen. 2023 wird Drugovich bei ausgewählten Grands Prix ein Teil des Teams um die beiden Stammfahrer Fernando Alonso und Lance Stroll sein. Die Rennfahrer-Nation Brasilien stellt in der aktuellen Saison keinen Fahrer in der Motorsport-Königsklasse.

(APA)/Bild: GEPA