F2-Youngster statt Sainz! Wolff-Absage an Ferrari-Pilot

Mercedes hat Formel-1-Pilot Carlos Sainz bezüglich eines Engagements für das Jahr 2025 abgesagt, weil man sich offenbar auf den jungen Italiener Andrea Kimi Antonelli als Ersatz für Lewis Hamilton konzentrieren will.

Das sagte Teamchef Toto Wolff vor dem Großen Preis von Kanada (JETZT LIVE auf Sky Sport F1!) im Sky-Interview. „Wir haben noch keine Entscheidung für das nächste Jahr getroffen, aber wir wollten Carlos auch nicht warten lassen, weil er die Entscheidungen selbst treffen muss“, meinte Wolff.

Der Spanier Sainz gibt seinen Ferrari-Sitz am Ende des Jahres an den siebenfachen Weltmeister Hamilton ab und hat trotz seiner Erfahrung als Rennsieger noch kein neues Team gefunden. Definitiv Interesse an seinen Diensten haben Williams und der Schweizer Rennstall Sauber, der 2026 das Audi-Werksteam werden soll.

Wolff trotz Absage: „Sainz verdient Spitzenplatz“

„Ich denke vor allem, dass Carlos einen Spitzenplatz verdient hat. Er hat einen fantastischen Job gemacht“, sagte Wolff. „Aber wir haben jetzt einen Weg eingeschlagen, um zu sagen, dass wir uns in Zukunft ein wenig neu erfinden wollen, und Kimi Antonelli spielt dabei definitiv eine Rolle.“ Das 17-jährige Toptalent Antonelli fährt aktuell in der Formel 2 und schlägt sich dort angesichts seines Alters gut. Theoretisch könnte er schon nächstes Jahr in der Formel 1 fahren.

(APA).

Beitragsbild: Imago.