Zukunftsentscheidung bei Tsunoda gefallen

Der Japaner Yuki Tsunoda fährt auch in der kommenden Formel-1-Saison für das Red-Bull-Schwesterteam Visa RB.

Das gaben die Racing Bulls am Samstag am Rande des Großen Preises von Kanada in Montreal bekannt. Der 24-Jährige fährt aktuell bereits in der vierten Saison für das Team, das bis zum Vorjahr noch unter dem Namen AlphaTauri firmierte.

Wer das zweite Cockpit erhält, ist noch offen. Dass der Australier Daniel Ricciardo bleibt, gilt derzeit als nicht sehr wahrscheinlich.

Marko erklärt Tsunoda-Verlängerung: “Schnellere Mann als Ricciardo“

(APA)/Bild: Imago